Documentário sobre festa do “Divino na Comunidade Quilombola de Santa Cruz” é exibido em escolas em RO; veja fotos

O curta-metragem “Vozes do Divino: Tradição e Cultura na Comunidade Quilombola de Santa Cruz”, que retrata a força simbólica, a beleza e a riqueza das tradições da centenária Festa do Divino Espírito Santo, realizada na Comunidade Quilombola de Santa Cruz, foi exibido no mês de agosto em escolas de Vilhena e Pimenteiras do Oeste.

Com 15 minutos de duração, classificação livre e interpretação em Libras, a produção foi apresentada em Vilhena na Escola Estadual Deputado Genival Nunes da Costa, e em Pimenteiras do Oeste na própria Comunidade Quilombola de Santa Cruz, para estudantes da Escola Estadual Inácio de Castro. Em breve, o documentário também será exibido em Cerejeiras.

De acordo com a equipe de produção, cerca de 500 pessoas, entre alunos, professores e equipe técnica das escolas, já assistiram à obra. Após as exibições, foi realizada uma roda de conversa com os alunos, conduzida pelo sociólogo que ressaltou a importância do documentário como ferramenta de reflexão sobre identidade, memória e resistência cultural. O momento permitiu que os estudantes dialogassem sobre o valor da Festa do Divino para a Comunidade Quilombola de Santa Cruz e compreendessem como essas tradições se conectam à história de Rondônia e ao fortalecimento da cultura local.

Dirigido pelo fotógrafo e documentarista Washington Kuipers, o filme propõe um mergulho sensível e etnográfico na manifestação religiosa que, há gerações, mobiliza a comunidade quilombola do Vale do Guaporé. A produção dá destaque à oralidade, à fé e à cultura que envolvem a celebração, considerada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia.

“Exibir esse documentário para a população, especialmente para os alunos das escolas públicas de Rondônia, tem uma importância enorme. O curta ‘Vozes do Divino’ não é apenas um registro audiovisual, mas uma forma de compartilhar com as novas gerações a riqueza cultural que existe no nosso estado. Muitas vezes, tradições como a Festa do Divino são conhecidas apenas por quem vive de perto, e levar esse conhecimento para as salas de aula significa fortalecer a identidade, valorizar a diversidade e manter viva a memória de um povo que resiste e se reinventa há séculos. Nosso objetivo é que esses estudantes se reconheçam nesse patrimônio e se tornem também guardiões dessa cultura tão significativa para Rondônia”, disse Washington Kuipers.

O projeto do vídeo documentário foi contemplado no Edital Nº 1/2024/SEJUCEL-SIEC- Edital LPG – Audiovisual – Bolsas para Artes em Vídeo no Eixo II: Curtas Metragens/ Categoria C – Curta Documental inédito de 10 a 15 minutos.

Com uma abordagem sensível e comprometida com a valorização das culturas populares e tradicionais da Amazônia, “Vozes do Divino” reafirma a importância do audiovisual como ferramenta de memória, educação e resistência cultural.