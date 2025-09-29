Ladrões invadem casa e furtam máquina de solda e ferramentas em Vilhena

Na noite de domingo, 28, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Nova Lacerda, em Vilhena.

No local, o solicitante relatou que havia viajado para o Estado de Mato Grosso no dia anterior e, ao retornar, constatou que a janela frontal da casa estava aberta, sem sinais aparentes de arrombamento.

Segundo a vítima, o imóvel estava todo revirado e foram subtraídos diversos bens, entre eles uma máquina de solda e duas parafusadeiras.

A equipe policial realizou diligências e varredura nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.