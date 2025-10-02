Aluna leva canivete para escola e objeto passa por vários estudantes antes de ser apreendido em Cerejeiras

Na tarde de quarta-feira, 1º de outubro de 2025, por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Escola Jerônimo Garcia de Santana, localizada na Rua Robson Ferreira, bairro José de Anchieta, em Cerejeiras, após a direção da instituição relatar uma situação envolvendo estudantes e a posse de um canivete dentro do ambiente escolar.

De acordo com a diretora, inicialmente chegaram rumores de uma discussão entre duas alunas, identificadas pelas iniciais K. e E. Posteriormente, surgiu a informação de que a aluna K., estaria portando um canivete em sua mochila.

Funcionários realizaram verificações internas e constataram que a estudante realmente havia levado o objeto, mas já não o possuía mais. Questionada, a aluna A., afirmou que havia recebido o canivete de K., porém o entregou ao colega G., alegando ter agido sob ameaça. G., por sua vez, disse ter repassado o objeto ao aluno J., que afirmou tê-lo entregue ao estudante M.

Ao ser questionado pela direção, M., apresentou o canivete espontaneamente, encerrando a sequência de repasses.

A aluna K., declarou que o objeto era de sua propriedade e que o levou para a escola com a justificativa de utilizá-lo para cortar limão.

A direção da escola informou ainda que não conseguiu registrar a ocorrência no mesmo dia devido a dificuldades de contato pelo telefone 190, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar apenas no dia seguinte, após reunir os responsáveis legais dos envolvidos.

No momento da chegada da guarnição, todos os responsáveis estavam presentes, incluindo uma funcionária da Casa Acolhedora, que acompanha o aluno J. O canivete foi recolhido, e a ocorrência registrada para as providências legais cabíveis.