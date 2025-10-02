COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

PETÚNIA FITNESS – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Referência em Cacoal, com duas academias no centro e no Cacoal Shopping, e breve inaugurando em Ministro Andreazza/RO, a PETÚNIA FITNESS tem estrutura moderna, ambiente climatizado, equipamentos de ponta e tudo o que você precisa para treinar com conforto e segurança. A PETÚNIA FITNESS tem profissionais qualificados que acompanham cada passo da evolução do seu aluno. Na foto a empresária Eliane Galmassi proprietária da PETÚNIA FITNESS que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no próximo dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

PETÚNIA FITNESS – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Referência em Cacoal, com duas academias no centro e no Cacoal Shopping, e breve inaugurando em Ministro Andreazza/RO, a PETÚNIA FITNESS tem estrutura moderna, ambiente climatizado, equipamentos de ponta e tudo o que você precisa para treinar com conforto e segurança. A PETÚNIA FITNESS tem profissionais qualificados que acompanham cada passo da evolução do seu aluno. Na foto com o paparicado e amoroso mascote da academia, a administradora Graça Lima da PETÚNIA FITNESS empresa que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no próximo dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

WESLEY LAUTERTE – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O cirurgião-dentista WESLEY LAUTERTE especialista em Reabilitação Oral, Facetas e Implantes com mais de 20 ANOS de experiência e trabalho consolidado em seu segmento, com sua moderna e elegante Clínica ORAL DESIGN em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no próximo dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação. A Clínica ORAL DESIGN não atende apenas uma agenda estrelada com o especialista Wesley Lauterte, pois tem vários outros profissionais de diferentes especialidades que atendem uma agenda normal de clientes

KAMILA COUTINHO – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A fonoaudióloga KAMILA COUTINHO que tem moderna clínica com equipamentos de última geração para exames audiológicos e otoneurológicos localizada na NEUROGENESIS Medicina Especializada em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no próximo dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, todo decorado por Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação





CASA & DECORAÇÃO – BLACK NIVER Registrei parte da atenciosa equipe da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, com seus elegantes showrooms da maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, que está com 50% DE DESCONTOS EM TODA A LOJA com sua imperdível BLACK NIVER durante todo o mês de outubro. A CASA & DECORAÇÃO receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no próximo dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, todo decorado por Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

TRACK & FIELD – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A franquia TRACK & FIELD CACOAL em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO pela sua renomada franquia no próximo dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, todo decorado por Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação. Na foto a proprietária Janaína Almeida em sua moderna e elegante loja veste traje e bolsa da renomada marca Track & Field, e os cobiçados tênis da marca Cloudtec Phase Shoes

FARMÁCIA YASSUDA – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Pioneira em Cacoal, em atividade há 39 ANOS, empresa que tem seu ponto forte em FARMÁCIA MAGISTRAL – MANIPULAÇÃO a FARMÁCIA YASSUDA receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no próximo dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, todo decorado por Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação. Na foto a proprietária Lídia Luriko Yassuda Moreira farmacêutica bioquímica

SAMARA FARÁ SHOW NO TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Com espaço de destaque no cenário regional musical, SAMARA AYANE se dedica integralmente à música desde 2022, com apresentações em Cacoal e Região, e até no estado do Mato Grosso conquistando fãs por onde passa, pois encanta com sua voz marcante, presença cativante e interpretações cheias de sentimento. Com banda formada por excelentes músicos, SAMARA fará exclusivo show para os homenageados da 22ª Edição do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no próximo dia 25, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal, todo decorado por Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação.

FERRO FORTE – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A empresa FERRO FORTE é uma das maiores do setor de distribuição de ferro, aço, vergalhões e ferragens de Cacoal, e oferece ainda as melhores telhas térmicas do mercado. A FERRO FORTE receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no próximo dia 25, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal, todo decorado por Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação. Na foto os sócios proprietários engenheiro civil Carlos Maia e Lucas Krizinski Araujo da Luz





ROSI REPISO – 23 ANOS DE SICOOB FRONTEIRAS A diretora de negócios ROSILAINE REPISO IZIDORO completou 23 ANOS com trabalho de excelência no SICOOB FRONTEIRAS que tem 26 ANOS de cooperação e desenvolvimento regional, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no próximo dia 25, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal, todo decorado por Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação. Na foto Rose Repiso com seu esposo advogado Jonathan Izidoro, e as filhas Maria Eduarda e Maria Júlia

MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS (CASE/JCB) – Troféu CACAU DE OURO 2025 Registrei na empresa em Cacoal/RO, o empresário ELY VALENÇA sócio proprietário da MAMORÉ Máquinas Agrícolas que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2025 no próximo dia 25, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, todo decorado por Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação. A Mamoré Máquinas é representante da JCB empresa com 22 fábricas em quatro continentes e mais de 750 concessionárias em todo o mundo; e CASE empresa fundada há mais de 180 anos nos Estados Unidos, presente há mais de 100 anos na América Latina, a CASE é uma das líderes de mercado e está entre as mais tradicionais marcas mundiais. Possui uma linha completa de produtos com mais de 50 modelos entre escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, minicarregadeiras, mini escavadeiras, pás-carregadeiras, retroescavadeiras, tratores de esteiras e compactadores. Todos com 100% de telemetria embarcadas LEDA E ADAILTON – GWM CACOAL No último dia 19, registrei na concessionária GWM Mega Motors em Cacoal/RO, o casal Leda Pommer e Adailton Barbosa da ROMMANEL em Rondônia e Acre, clientes em Porto Velho da GWM Mega da famosa marca de carros GWM da linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado

DANILO SOARES – GWM HAVAL H6 GT Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Danilo Francisco Bruno Soares retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 GT. O consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors foi o responsável pela venda

THATIANI MOURA – GWM ORA 03 SKIN Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Thatiani Diniz de Oliveira Moura com a filha Lara retirou seu maravilhoso GWM ORA 03 SKIN. O consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors foi o responsável pela venda