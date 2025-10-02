Deputado Cássio Gois garante obras de drenagem e asfalto para o Distrito Riozinho

O Distrito Riozinho, em Cacoal, comemora uma conquista histórica: a pavimentação e drenagem da Rua Rafael Scardini e da Rua João Paulo, vias essenciais para a comunidade.

Além de serem importantes corredores de circulação, essas ruas dão acesso direto ao transporte público — ponto principal de entrada e saída de ônibus — e também à unidade de saúde do distrito, o que torna a obra ainda mais significativa.

O deputado estadual Cássio Gois, que intermediou junto ao Governo do Estado a realização da obra, destacou a importância da união de esforços para que o antigo sonho dos moradores se tornasse realidade.

“Quero agradecer à equipe do DER, através do Coronel Éder, ao governador Coronel Marcos Rocha, ao prefeito Adailton Fúria, ao vice-prefeito Tony Pablo, e também ao secretário municipal de obras, Paulo pelo compromisso de resolver esse problema tão antigo. Hoje podemos ver que, quando há parceria e vontade política, a transformação acontece”, afirmou o parlamentar.

Representando o DER, o Coronel Éder também ressaltou a relevância da obra para a comunidade:

“Essa obra representa mais saúde, mais dignidade e mais qualidade de vida para os moradores do Riozinho. Agora, vai embora a poeira, vai embora a lama, e fica a certeza de que a população será beneficiada com um espaço mais seguro e adequado”, declarou.

Mais do que uma obra, este é um marco de transformação para o distrito, considerado a “cabeça” do município de Cacoal. O deputado Cássio Gois, reforça que tem um carinho especial pela comunidade do Riozinho e reafirma seu compromisso em continuar destinando recursos para a infraestrutura, saúde e melhorias que impactam diretamente a vida da população.

As obras no Distrito Riozinho são resultado da parceria entre o deputado estadual Cássio Gois, a Prefeitura de Cacoal, o DER e o Governo de Rondônia, por meio do governador Coronel Marcos Rocha.

Um sonho antigo que, com muito trabalho e dedicação, está se tornando realidade, trazendo mais qualidade de vida, mais desenvolvimento para o Riozinho.