Ezequiel Neiva reforça compromisso com o campo ao destinar recursos para Colorado do Oeste

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) destinou recursos para a aquisição de tubos metálicos que serão instalados em estradas vicinais do município de Colorado do Oeste. O valor, já pago à prefeitura por meio de emenda parlamentar, atende a uma indicação apresentada pelo vereador Gilmar da Obra (PSD).

A iniciativa tem como objetivo substituir pontes antigas e danificadas por tubos metálicos, proporcionando maior segurança e melhorando a trafegabilidade da população rural. A medida beneficia diretamente produtores e moradores que utilizam diariamente as estradas para transporte de pessoas, escoamento da produção agrícola e acesso a serviços essenciais.

As obras contemplarão pontos estratégicos como a Linha 2, Linha 176, Linha Mini Eixo, Travessão do KM 11 e Travessão do Chico Doido, localidades que registram grande circulação de veículos e máquinas agrícolas. “Nosso compromisso é dar condições para que os produtores e as famílias do campo possam trafegar com segurança. Esse recurso foi destinado pensando em atender uma demanda histórica da população de Colorado do Oeste”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.

Segundo o parlamentar, a troca das pontes velhas por tubos metálicos representa um investimento de longo prazo na infraestrutura rural, com benefícios diretos para o desenvolvimento econômico e social da região. “Essas ações fazem parte do nosso trabalho em defesa do homem do campo, garantindo qualidade de vida e fortalecendo a agricultura familiar, que é a base da economia de muitos municípios rondonienses”, afirmou Ezequiel Neiva.

Ezequiel Neiva valorizou a parceria existente no município para fortalecer o atendimento as estradas vicinais. “Com a parceria entre o deputado estadual, vereadores e prefeitura, por meio do prefeito Edinho da Rádio (PL), a expectativa é de que as obras avancem com rapidez, atendendo uma demanda antiga da comunidade e garantindo resultados concretos para o setor produtivo de Colorado do Oeste”, encerrou.