Ministro das Cidades reconhece Confúcio Moura por apoio decisivo a saúde, moradia e saneamento em Cacoal

A entrega de 300 moradias do Residencial Cidade Verde, em Cacoal — a 500 quilômetros de Porto Velho, pela BR-364 — transformou-se em um ato de reconhecimento ao trabalho do senador Confúcio Moura.

Além da emoção das famílias contempladas, o evento teve discursos que ressaltaram a atuação do parlamentar em favor da cidade, incluindo elogios do próprio ministro das Cidades, Jader Filho.

“Isso aqui também é trabalho seu. Você esteve em meu gabinete várias vezes, mostrando a necessidade de acelerar essas obras”, declarou o ministro, pedindo aplausos ao senador.

Reconhecimento das autoridades

O prefeito Adailton Fúria (PSD) destacou a parceria de Confúcio com a cidade, principalmente na área da saúde. Segundo ele, o hospital a ser inaugurado em breve recebeu recursos garantidos pelo mandato do senador, com destaque para o serviço do SAMU.

“Muito obrigado pelo empenho e pelo carinho que o senhor vem tendo com Cacoal. O senhor é grande parceiro”, afirmou.

Na mesma linha, o vereador Edimar Kapiche (PSD) ressaltou a capacidade de Confúcio em abrir portas nos ministérios e garantir que recursos cheguem até o município.

“O senador tem intercedido diretamente junto ao Governo Federal. Para que recursos travados cheguem na ponta, precisamos desse trabalho”, disse o parlamentar.

Apoio do Governo Federal

Durante a solenidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi lembrado por ter determinado a retomada dos investimentos no programa Minha Casa Minha Vida, interrompidos na gestão anterior. Dirigentes do Partido dos Trabalhadores reforçaram: “O outro governo não pregou um prego em Cacoal.”

Emoção dos beneficiados

Entre os contemplados, a rondoniense Maria Aparecida Guedes, ribeirinha que sofria com enchentes todos os anos, emocionou-se ao receber a chave da nova casa.

“É uma emoção muito forte lembrar daquela situação. Eu tinha que limpar toda a casa inundada sempre que voltava. Hoje, agradeço ao senador Confúcio que buscou os recursos para terminar a nossa moradia”, disse, visivelmente comovida.

“Para mim, este momento é um divisor de águas, paguei a aluguel quase uma vida inteira; vivi o antes e o depois, e a partir de agora os sonhos mudam, porque agora começamos a pensar em novos projetos, e eles certamente vão mudar a nossa vida”, disse Luiz Pinto Azevedo, outro beneficiado. Azevedo lembrou-se que o senador trabalhava com a questão da moradia desde quando governou Rondônia. Acompanho o trabalho dele, e a palavra que fica no ar é: gratidão. “Continue trabalhando pela pobreza e pelos menos favorecidos, sucessos em sua caminhada política”, acrescentou

Um ato que simboliza mais que entrega de casas

O evento em Cacoal foi mais que uma inauguração. Representou a união de esforços entre governo federal, estadual e municipal para garantir saúde, dignidade e infraestrutura à população — e consolidou, na fala de autoridades e moradores, o papel de Confúcio Moura como parceiro essencial para que a cidade siga avançando.