Motociclista foge após colisão com carro e abandona veículo em via pública em Vilhena

No final da tarde de quarta-feira, 1º de outubro de 2025, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida João Bernal, esquina com a Rua 24, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a condutora de um Toyota Yaris relatou que trafegava pela Rua 24, no sentido Porto Velho/Cuiabá, quando, ao cruzar a Avenida João Bernal, não percebeu a aproximação de uma motocicleta Honda XRE, cor preta. O impacto ocorreu no cruzamento, e a motorista afirmou que o motociclista vinha em alta velocidade.

O condutor da motocicleta sofreu lesões na perna esquerda, mas alegou que os ferimentos seriam de um acidente anterior. Após anotar o telefone da condutora, ele estacionou a moto de forma irregular e deixou o local sem se identificar.

Momentos depois, um veículo VW Saveiro rebaixado, cor roxa, buscou o motociclista, que abandonou a motocicleta na via pública.

A atitude do homem assustou o casal de idosos que ocupava o Yaris, que relataram temer represálias diante da fuga do envolvido.

Com base nas informações colhidas, a guarnição realizou diligências e localizou o motociclista em sua residência. Ele foi devidamente identificado, orientado e compromissado a comparecer no local e horário designados para o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), bem como a manter atualizados seus dados de contato.

A motocicleta abandonada e os dados da condutora foram devidamente registrados, e as medidas administrativas pertinentes adotadas pela Polícia Militar.