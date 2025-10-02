Old Ranch promove evento com música e open bar neste sábado em Vilhena; confira

No próximo sábado, 4 de outubro, o Old Ranch West Music promove a festa “Old Sem Moderação”, que promete agitar a noite em Vilhena. O evento terá início às 19h com três horas de open bar de Budweiser, disponível até às 22h.

A programação contará com apresentações de Júnior Rosa, Miller, “Forró Tome +”, e Rone Coutinho, reunindo diferentes estilos musicais em uma única noite.

Os ingressos estão disponíveis a R$ 29,99 para o público feminino e R$ 39,99 para o masculino. Mesas bistrô também podem ser reservadas pelo valor de R$ 249,99 para até quatro pessoas.

Os ingressos estão disponíveis no Tereré & Cia, localizado no Parque Shopping Vilhena. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (69) 9 9200-3905.

