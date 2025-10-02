PM prende dupla após roubo de bicicleta e celular em Vilhena

Na quarta-feira, 1º de outubro de 2025, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos acusados de roubo na Avenida Campos Elísios, no bairro Cidade Verde, em Vilhena.

A vítima, identificada como Y.P.P., de 17 anos, relatou que transitava em sua bicicleta, marca Lotus, cor cinza e vermelha, quando foi surpreendida por dois homens.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, um dos criminosos ordenou: “desce da bicicleta e passa o celular, se não te dou um tiro”, levando a mão à cintura e simulando estar armado. Em seguida, a dupla subtraiu a bicicleta e o celular da vítima, fugindo em direção ignorada.

Durante o patrulhamento, nas proximidades do Parque de Exposições, os militares localizaram dois indivíduos conduzindo a bicicleta roubada. Ao serem abordados, confessaram a prática do crime e indicaram o local onde haviam dispensado o celular da vítima, próximo ao muro do condomínio Boulevard. A equipe deslocou-se até o endereço e conseguiu recuperar o aparelho.

Na revista pessoal, os policiais encontraram com um dos suspeitos, identificado como B.B.S., de 18 anos, uma porção de maconha e um cartão do programa Bolsa Família. A vítima reconheceu os dois autores e confirmou que foi B., quem fez a ameaça durante o assalto. O outro foi identificado como R.A.M., de 18 anos.

Diante dos fatos, os acusados foram detidos e encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), junto aos bens recuperados e ao material apreendido. A ocorrência foi formalizada e entregue para as providências legais cabíveis.