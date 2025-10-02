Secretário Laércio Torres faz balanço de atividades na SEMOSP e confirma cogitação de nome na disputa eleitoral em 2026 em Vilhena

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) de Vilhena, Laércio Torres, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta semana e apresentou um balanço das frentes de trabalho da pasta, destacando asfaltamento, drenagem, melhorias em linhas rurais e estudos para novas alças de acesso na BR-364.

Segundo Torres, o município conseguiu intensificar os serviços no período de estiagem graças a um planejamento iniciado ainda no inverno passado. Ele destacou a execução direta de pavimentação em vários pontos da cidade, como o Setor 17, a duplicação da BR-174, além de obras no CTR e Setor 8. “Estamos investindo pesado em execução direta, otimizando os recursos com maquinários locados e manutenção garantida”, afirmou.

Sobre a mobilidade urbana, Torres explicou que o projeto original previa seis alças de acesso em Vilhena, mas, inicialmente, apenas duas foram construídas. O secretário disse que a medida permitiu avaliar o impacto no trânsito e que novas alterações poderão ser feitas.

Ele mencionou que gargalos permanecem na BR-364, especialmente para quem acessa a região central, e que dois estudos estão em andamento: limitar o uso da rotatória apenas como retorno, com acessos e saídas da BR feitos exclusivamente pelas alças; transformar retornos em rotatórias com prioridade para quem já está circulando, modelo aplicado em outros municípios rondonienses.

O secretário também comentou sobre as intervenções em andamento na duplicação da BR-174 e na avenida Brigadeiro, onde empresas executam drenagem profunda. Torres afirmou que os transtornos pontuais são normais durante o período chuvoso e que a situação será regularizada após a conclusão das ligações da macrodrenagem.

Outro ponto abordado foi a necessidade de grandes investimentos em drenagem profunda em locais como a avenida Perimetral e a região da Avenida Paraná, onde gargalos de água exigem obras avaliadas em até R$ 15 milhões. “Vilhena tem 42 bairros sem drenagem profunda e nem asfaltamento. Nosso foco é atender o maior número possível de moradores com os recursos disponíveis”, ressaltou.

Torres informou que a locação de maquinários também tem garantido melhorias nas estradas rurais. Mais de 3 mil quilômetros de linhas vicinais recebem manutenção, com prioridade para os trechos de maior tráfego, garantindo melhores condições de escoamento da produção e transporte de moradores.

Questionado sobre especulações em torno de uma possível candidatura a deputado estadual em 2026, Laércio Torres, que é filiado ao PL, disse que é um dos nomes cogitados dentro do grupo político ao qual pertence, mas que a decisão será coletiva. Segundo ele, a gestão pretende apoiar um candidato “prata da casa” para fortalecer a representação de Vilhena na Assembleia Legislativa e garantir maior volume de recursos para obras estruturais no município.