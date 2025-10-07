PM encontra motoneta abandonada em matagal no bairro Assossete em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 7, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia informando que havia uma motoneta abandonada na Rua 7605, no bairro Assossete, em Vilhena.
No local indicado, os policiais localizaram uma Yamaha T 115 Crypton, de cor vermelha e placa NDZ-6C91, abandonada no meio de um matagal.
Diante da situação, o veículo foi recolhido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas cabíveis para identificar o proprietário e apurar as circunstâncias do abandono.