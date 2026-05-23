Rosangela Donadon acompanha obras de R$ 1 milhão para recuperação da Linha 115 Chafariz, Farinheira e São Lourenço em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) acompanhou o início dos serviços de recuperação das estradas da Linha 115 Chafariz, Farinheira e São Lourenço, em Vilhena, por meio de um convênio articulado junto ao Governo de Rondônia e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

Os trabalhos estão sendo executados pela 9ª Residência Regional do DER de Vilhena, sob o comando de Rogério Henrique.

Neste primeiro momento, os serviços foram iniciados na Linha 115 Chafariz, com execução de cortes de morro em trechos considerados críticos, devido às dificuldades enfrentadas pelos ônibus escolares e moradores da região, principalmente nas subidas. A ação busca garantir mais segurança e melhores condições de trafegabilidade.

A obra contempla aproximadamente 58,34 quilômetros de estradas vicinais, com serviços de patrolamento, encascalhamento, cortes de morro, saídas de água, limpeza lateral e recuperação de pontos críticos. Segundo a deputada, todas as linhas da Chafariz e da Farinheira serão contempladas pelos serviços previstos no convênio, incluindo a região de São Lourenço.

O investimento total é de R$ 1.051.143,26, sendo R$ 651.143,26 destinados pelo Governo de Rondônia, através do DER, e R$ 400 mil de contrapartida da Prefeitura de Vilhena, utilizados principalmente no fornecimento de combustível para execução dos trabalhos.

Rosangela Donadon destacou que a recuperação das estradas representa mais segurança, desenvolvimento e fortalecimento da produção rural no município. A parlamentar ressaltou que o trabalho atende uma demanda antiga das comunidades da região e irá melhorar diretamente o escoamento da produção agrícola e o acesso das famílias que vivem no campo.

A deputada agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha por atender ao seu pedido e apoiar as ações de infraestrutura em Rondônia, ao DER pelo comprometimento com a execução do convênio e ao prefeito delegado Flori Cordeiro pela parceria com a Prefeitura de Vilhena, especialmente pela viabilização da contrapartida de R$ 400 mil em combustível para garantir a execução da obra.