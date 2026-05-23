VÍDEO: homem furta caixa de estabelecimento, pede “pão velho” para disfarçar e termina preso por populares em Cerejeiras

Um jovem de 22 anos, morador da cidade de Vilhena, identificado pelas iniciais C. R. R., foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira, 22 de maio, após cometer um furto em um estabelecimento comercial do ramo de alimentação.

O crime aconteceu por volta das 13h40 na Avenida das Nações, no bairro Primavera, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia junto ao boletim de ocorrência, a proprietária do local, relatou que estava na área dos fundos do comércio quando ouviu um barulho suspeito vindo da gaveta do caixa.

DESCULPA DO “PÃO VELHO” E FUGA

Ao correr para a parte frontal do estabelecimento para verificar o que estava acontecendo, a comerciante deparou-se com o suspeito bem próximo ao caixa.

Na tentativa de disfarçar a ação criminosa, o indivíduo olhou para a vítima e perguntou se ela teria “pão velho” para doar.

Desconfiada da abordagem, a proprietária realizou uma conferência imediata no caixa e constatou que uma quantia em dinheiro havia sido subtraída.

Ao ser confrontado pela comerciante sobre o furto, o homem demonstrou nervosismo e acabou entregando algumas cédulas de R$ 20,00 que ainda segurava nas mãos.

No entanto, assim que a vítima voltou a questioná-lo se havia pegado mais valores, o autor saiu correndo do local em disparada.

CONTENÇÃO POR POPULARES E PRISÃO

A Polícia Militar foi acionada via Central de Operações e enviou uma guarnição da Rádio Patrulha ao endereço.

Enquanto os policiais colhiam os dados iniciais com a vítima no estabelecimento, uma testemunha chegou ao local informando que o suspeito havia sido perseguido e contido por moradores na Rua Bahia, esquina com a Rua Joaquim Cardoso.

De imediato, os militares deslocaram-se até o ponto indicado e encontraram o jovem detido, sentado à beira de um muro.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com o suspeito o restante do dinheiro levado, totalizando R$ 200,00 em espécie.

Diante da materialidade do fato, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido em condições físicas normais, e fazendo o uso de algemas devido ao fundado receio de fuga, até a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

O valor recuperado foi formalmente apreendido e devolvido à proprietária legal.

>>>Vídeo foi desfocado: