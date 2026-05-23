Motociclistas em visível estado de embriaguez são presos fazendo zigue-zague na Avenida Paraná em Vilhena

Dois homens, identificados pelas iniciais D. S. P. e A. C. S. S., foram presos em flagrante na madrugada deste sábado, 23 de maio, suspeitos de pilotarem suas motonetas sob o efeito de bebidas alcoólicas.

A abordagem ocorreu na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, em frente a uma conhecida casa noturna.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático de rotina na região quando avistou os dois condutores transitando em velocidade totalmente incompatível com a via.

Além do excesso de velocidade, ambos realizavam manobras perigosas em “zigue-zague”, colocando em risco a própria segurança e a de terceiros, o que motivou a imediata abordagem policial.

SINTOMAS VISÍVEIS E RECUSA AO TESTE

Os militares deram ordem de parada, que foi obedecida. Ao desembarcarem de uma Honda Biz vermelha e de uma Honda Biz preta, os homens admitiram inicialmente que haviam ingerido bebidas alcoólicas.

Segundo o relato policial, eles afirmaram de forma assertiva: “estávamos na ExpoVilhena e bebemos mais de uma garrafa de cerveja”.

A equipe constatou que os condutores apresentavam visíveis sinais de embriaguez, tais como odor etílico acentuado, falta de equilíbrio, olhos avermelhados, fala arrastada, desorientação e desordem nas vestes. Convidados a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), ambos se recusaram.

Em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foram aplicadas as medidas administrativas cabíveis e as duas motonetas foram recolhidas ao pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN).

LANCHE NA MEIA E MUDANÇA DE VERSÃO

Já nas dependências da Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), os suspeitos apresentavam tanta dificuldade de coordenação motora que precisaram se escorar nas paredes e nos bancos para não caírem no chão.

Um fato inusitado foi registrado no momento em que A. C. S. S., era recolhido à cela da delegacia: o homem lembrou-se e acabou confessando que havia escondido pedaços de um lanche dentro de sua própria meia, por baixo do sapato. A situação bizarra foi fotografada pelos policiais e anexada aos autos da ocorrência.

Após darem entrada na UNISP, os dois mudaram subitamente de versão e passaram a alegar que não haviam consumido álcool.

Apesar da nova afirmação, eles mantiveram a recusa em realizar o exame técnico. Diante do auto de constatação de embriaguez elaborado pelos policiais, ambos receberam voz de prisão e foram apresentados ao delegado de plantão para as providências penais cabíveis.