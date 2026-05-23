Coronel Braguin anuncia morte de membro do PCC após confronto armado com a PM em Chupinguaia

Um suposto integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conhecido pela alcunha de “Robinho do PCC”, morreu no final da tarde desta sexta-feira, 22 de maio, após reagir a uma abordagem e entrar em confronto armado com a Polícia Militar no município de Chupinguaia.

O balanço da ação foi divulgado oficialmente pelo Coronel PM Braguin, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais.

Conforme as informações, o suspeito, considerado de alta periculosidade, portava uma arma de fogo e abriu fogo contra as equipes integradas.

Os policiais revidaram à agressão e o indivíduo acabou neutralizado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A operação de grande porte contou com a mobilização de diversas forças de segurança do estado, envolvendo equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPTAR), do setor de Inteligência, do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), além de patrulhas operacionais do 4º e do 10º Batalhão da PM.

De acordo com o Coronel, o histórico criminal do suspeito era extenso e acumulava passagens por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, resistência, desobediência e crimes enquadrados na Lei Maria da Penha.

O caso foi registrado na delegacia de polícia, e segue os trâmites legais decorrentes de intervenção policial.

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