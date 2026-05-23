VÍDEO: Gusttavo Lima confirma e vai agitar sábado na ExpoVilhena em sua 3ª apresentação na cidade

Vilhena vive neste sábado, 23 de maio, uma das noites mais aguardadas do ano com a presença de Gusttavo Lima na 1ª ExpoVilhena

O “Embaixador” será a grande atração da noite no Parque de Exposições Ilário Bodanese, prometendo reunir uma multidão em um show marcado por grandes sucessos, emoção e muita animação.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o sertanejo confirma sua participação na “Cidade Clima da Amazônia”.

Após a apresentação de Gusttavo Lima, a festa continua com o cantor Boy Munhoz, garantindo música e diversão até altas horas.

A programação também conta com a grande final do rodeio, que promete fortes emoções na arena, além das premiações aos competidores que se destacaram durante o evento.

HISTÓRICO

Esta será a terceira apresentação de Gusttavo Lima em Vilhena. A primeira apresentação estava programada para abril de 2014, mas foi cancelada. Assim, de fato, o primeiro show aconteceu em 4 de julho de 2018, sendo umas das principais atrações da antiga Expovil. O segundo show aconteceu em 10 de março de 2023.