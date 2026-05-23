Senador Bagattoli trabalha pela derrubada do Veto 50 e a realocação dos ex-funcionários da Eletrobras

Buscando justiça para os ex-funcionários da Eletrobrás, o senador Jaime Bagattoli (PL) solicitou a inclusão do Veto 50/2025 para votação no Congresso Nacional.

O objetivo é derrubar o veto do Governo Federal que barrou integralmente o PL 1791/2019 que obrigava a realocação de funcionários demitidos de estatais privatizadas, como a Eletrobrás.

“São profissionais altamente qualificados e merecem sim serem reaproveitados. Estou empenhado em trabalhar pela derrubada deste veto, tanto que já protocolei um requerimento pedindo a inclusão dele nas próximas sessões conjuntas do congresso. Trabalhar pela derrubada é garantir segurança jurídica e, principalmente, fazer justiça com esses funcionários”, declarou o senador.

Bagattoli vem, desde o último ano, estreitando conversas com representantes da Associação dos Ex-Empregados e Empregados Públicos da Eletrobras Rondônia (AEEPERO) que representa os profissionais demitidos após a privatização do grupo Eletrobras.