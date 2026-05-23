PM localiza motocicleta furtada durante evento em Vilhena

Uma motocicleta que havia sido furtada em data anterior nas dependências do Parque de Exposições, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde deste sábado, 23 de maio, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada via Central de Operações por volta das 12h. O veículo foi localizado por populares e deixado em um posto de combustíveis.

A denúncia indicava que uma motocicleta com restrição de furto/roubo estava estacionada no pátio de um posto de combustíveis situado às margens da Avenida Marechal Rondon, no trecho de saída para a cidade de Cuiabá (MT).

IDENTIFICAÇÃO E APREENSÃO

Ao chegarem ao endereço citado, os militares constataram a veracidade da informação. No local, o comunicante relatou à equipe que um conhecido dele havia encontrado a motocicleta de placa NEA-5E06 e, por segurança, resolveu deixá-la guardada no pátio do estabelecimento para acionar as autoridades.

Os policiais realizaram a checagem detalhada dos caracteres de identificação veicular e do chassi junto ao sistema de segurança pública, confirmando que se tratava de um produto de crime tipificado no artigo 155 do Código Penal Brasileiro (furto). Nenhum suspeito de ter deixado o veículo no local foi identificado ou preso na ação.

Diante da materialidade, a guarnição adotou os procedimentos operacionais padrão, realizando a apreensão do veículo e fazendo a sua remoção por meio de guincho até o pátio da Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso foi registrado e apresentado ao delegado de plantão para o prosseguimento das investigações e posterior notificação e restituição legal do bem ao proprietário.