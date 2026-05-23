Bicicleta elétrica furtada em frente escola é recuperada em obra de construção em Vilhena

Uma bicicleta elétrica que havia sido furtada em frente a uma instituição de ensino foi recuperada pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 23 de maio, em Vilhena.

O veículo foi localizado abandonado em uma construção civil na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada por volta das 10h para averiguar a situação.

No local, o comunicante relatou que, ao chegar para vistoriar o andamento de uma obra, deparou-se com a bicicleta elétrica, de cores preta e marrom, deixada sem justificativa no interior da edificação.

CONFERÊNCIA E CONSTATAÇÃO DE FURTO

Desconfiados da procedência do veículo, os militares realizaram uma verificação minuciosa no número de série do chassi. Ao cruzarem os dados com o sistema e com registros audiovisuais recentes, os policiais constataram que se tratava exatamente do mesmo bem que havia sido furtado momentos antes em frente à Escola Maria Arlete Toledo.

Câmeras de segurança da região escolar capturaram a ação do criminoso durante a subtração do patrimônio. A principal suspeita das autoridades é de que o autor do crime tenha ocultado a bicicleta no local ermo temporariamente devido à dificuldade de transporte ou por receio de ser flagrado pelas guarnições que realizam o patrulhamento ostensivo na cidade.

PROCEDIMENTOS LEGAIS

Diante dos fatos, a equipe policial realizou a apreensão operacional do objeto e o encaminhou até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A bicicleta elétrica permanece na delegacia para a realização dos trâmites legais de restituição à vítima.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil para identificar e localizar o autor do crime tipificado no artigo 155 do Código Penal (furto).