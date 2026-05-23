GOLPE: comprador e vendedora são vítimas de estelionato em Vilhena

Um homem e uma mulher foram vítimas de um golpe aplicado por meio de redes sociais neste sábado, 23 de maio, em Vilhena.

A fraude, conhecida popularmente como “golpe do intermediário”, envolveu a falsa venda de um televisor e resultou em um prejuízo de R$ 2.700,00.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada via Central de Operações para deslocar-se até uma residência na Rua 8506, onde duas pessoas alegavam ter sido enganadas em uma transação comercial.

O ANÚNCIO E A INTERCEPTAÇÃO

No local, os militares conversaram com os envolvidos, identificados pelas iniciais J. (o comprador) e L. (a proprietária do bem). A mulher explicou que havia anunciado um aparelho de televisão da marca Samsung, de 75 polegadas, na plataforma Marketplace do Facebook pelo valor de R$ 2.700,00.

Um estelionatário ainda não identificado viu a publicação real e clonou as informações. Ele criou um perfil falso e passou a se passar pela vendedora, intermediando a negociação com J. através do Facebook e de mensagens no aplicativo WhatsApp.

Acreditando piamente que estava conversando com os familiares da dona do televisor e que o negócio era legítimo, o comprador efetuou um pagamento via PIX no valor integral solicitado pelo golpista.

A SURPRESA NA HORA DA RETIRADA

O golpe só foi descoberto no momento em que J. foi até o endereço residencial de L. para buscar o eletrônico de grande porte. Ao chegar na casa, a vendedora se recusou terminantemente a entregar a televisão, esclarecendo que não havia recebido nenhuma transferência bancária em sua conta e que sequer conhecia a conta informada para o pagamento.

Ao checarem os comprovantes, ambos constataram que o dinheiro havia caído na conta do terceiro golpista, que realizou a transferência imediata do montante para outras contas bancárias, impossibilitando que a vítima fizesse o estorno ou o bloqueio do valor junto à sua instituição financeira.

Diante do cenário, onde vendedora e comprador foram usados pelo criminoso virtual, os policiais militares colheram os dados das conversas e os comprovantes bancários.

A ocorrência foi devidamente registrada e encaminhada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso de estelionato será investigado pela Delegacia de Polícia Civil especializada em crimes cibernéticos.