Menores de 15 anos furtam motoneta, sofrem queda durante fuga e são apreendidos pela PM em Vilhena

Uma perseguição policial mobilizou a Patrulha Reforço da Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 22 de maio, e terminou com a apreensão de dois adolescentes de 15 anos que haviam acabado de furtar uma motoneta em Vilhena.

A ação começou no bairro Alto Alegre e se estendeu por várias regiões da cidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois jovens em uma Honda Biz de cor prata.

Ambos trajavam casacos de moletom e chamaram a atenção da equipe ao avançarem uma placa de parada obrigatória sem esboçar qualquer cautela.

FUGA CINEMATOGRÁFICA POR QUATRO BAIRROS

Diante da infração e da atitude suspeita, os policiais acionaram as sirenes e os sinais luminosos da viatura, emitindo uma ordem clara de parada. O condutor, de iniciais A., desobedeceu o comando e acelerou o veículo, iniciando uma fuga em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático, os menores cruzaram ruas e avenidas de grande movimentação nos bairros Alto Alegre, Florença, Nova Esperança e COHAB.

A direção perigosa colocou em risco a vida de pedestres que caminhavam pelas calçadas, de outros motoristas e das próprias guarnições.

A fuga só terminou quando os infratores acessaram a Rua H5. O adolescente que pilotava a motoneta perdeu o controle da direção, fazendo com que ele e o carona, de iniciais G., sofressem uma violenta queda no asfalto. Para conter os jovens, que tentavam resistir, os policiais precisaram utilizar spray de pimenta e algemas.

CONFISSÃO E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO

Ao serem interrogados sobre o motivo da fuga, os menores confessaram que haviam acabado de cometer um crime. Eles relataram que aproveitaram a movimentação e furtaram a Honda Biz, de placa NBW-4298, que estava estacionada nas proximidades do Parque de Exposições, onde ocorre a ExpoVilhena.

O plano da dupla consistia em achar um terreno baldio escuro para ocultar o veículo e, posteriormente, vendê-lo para levantar dinheiro.

Os policiais realizaram uma consulta ao sistema e conseguiram localizar a proprietária da motoneta. Ao ser avisada pelas autoridades, a mulher foi até o local onde havia deixado o bem e confirmou que ele tinha sido subtraído.

Em razão do tombo, os dois adolescentes sofreram escoriações leves pelo corpo. A motoneta avarias no retrovisor esquerdo e diversos danos na carenagem plástica.

O caso foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde os menores responderão pelo ato infracional análogo ao crime de furto e direção perigosa.