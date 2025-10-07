Polícia investiga possível falsificação de procuração usada para movimentações financeiras em nome de idoso em Chupinguaia

Na tarde desta terça-feira, 7 de outubro de 2025, por volta das 12h, um morador compareceu ao quartel da Polícia Militar de Chupinguaia para registrar ocorrência sobre um possível caso de falsificação de procuração pública.

Segundo o relato, no dia 7 de maio de 2025, um homem identificado por A.S., teria comparecido ao Cartório de Registro Civil da cidade, onde, por meios ainda não esclarecidos — e possivelmente irregulares —, obteve uma procuração pública concedendo-lhe plenos poderes em nome do A.C.

De acordo com o comunicante, nenhum membro da família, nem o próprio A.C., teria autorizado a lavratura do documento. Ele destacou ainda que o idoso jamais outorgou poderes de representação ao mencionado A.S.

O denunciante informou também que, de posse da procuração, A.S., teria realizado movimentações comerciais junto à uma loja, em Chupinguaia, além de transações bancárias no Banco do Brasil, agência local, tudo sem o consentimento da família ou do titular dos direitos.

Diante dos fatos, o comunicante afirmou que procurou a polícia para resguardar-se juridicamente e solicitar a investigação sobre a autenticidade da procuração e das movimentações realizadas.

O caso foi registrado e será apurado pela autoridade policial competente, que deve adotar as medidas cabíveis para esclarecer o possível crime de falsificação e uso indevido de documento público.