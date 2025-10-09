Mulher desiste de ajuda policial e tenta recuperar sozinha bens furtados em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, por volta das 8h, a guarnição da Rádio Patrulha retornou a uma casa, em Vilhena, para atender a uma nova solicitação relacionada a um registro anterior de furto.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima teria acionado novamente a viatura após obter pistas sobre o possível paradeiro de seus bens furtados.

No entanto, durante o contato com os policiais, a mulher mudou de postura, afirmando que não revelaria onde os objetos estavam e que não precisava mais da ajuda da polícia.

Ela declarou ainda que estava “negociando” diretamente para tentar recuperar seus pertences e que não havia necessidade da permanência da guarnição no local.

Diante da decisão expressa da vítima, os policiais registraram uma ocorrência complementar, limitando-se a orientá-la sobre os riscos de realizar negociações por conta própria com pessoas possivelmente envolvidas em atividades criminosas.

A guarnição também ressaltou a importância de comunicar imediatamente à polícia qualquer nova informação que possa auxiliar na recuperação dos bens furtados e na identificação dos autores do crime.