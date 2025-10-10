Universo Literário ganha vida na Escola Shirlei Ceruti com o projeto “A Magia da Leitura”

A Escola Estadual Shirlei Ceruti promove neste sábado, 11 de outubro, das 14h às 18h, mais uma edição do tradicional projeto “A Magia da Leitura”, desenvolvido pela Área de Linguagens e Códigos. O evento transformará os espaços da escola em um verdadeiro universo literário, convidando alunos, familiares e toda a comunidade a mergulharem em experiências que unem educação, arte e cultura.

A iniciativa, que já faz parte do calendário escolar, tem como objetivo estimular o gosto pela leitura e ampliar o contato dos estudantes com diferentes formas de narrativas. Durante o período de preparação, os alunos exploraram obras literárias, filmes, histórias em quadrinhos, animes e outras produções culturais, resultando em uma ampla exposição repleta de criatividade e expressão artística.

Entre os destaques da programação está o concurso de cosplay, momento em que os estudantes incorporam personagens de universos diversos, tornando o ambiente escolar ainda mais dinâmico e envolvente. A atividade, além de promover a ludicidade, reforça o vínculo dos jovens com as histórias que marcaram suas trajetórias como leitores.

Os visitantes também poderão apreciar apresentações expositivas e trabalhos de pesquisa, que abordam temas como:

A representatividade em obras de fantasia;

A evolução das narrativas em quadrinhos;

A influência da cultura japonesa nos animes;

Análises de clássicos da literatura mundial.

O projeto “A Magia da Leitura” é o resultado de meses de estudo, pesquisa e dedicação por parte de alunos e professores, evidenciando o compromisso da escola com a formação integral dos estudantes. A culminância da proposta representa um momento de celebração do conhecimento, da criatividade e do protagonismo juvenil.

Com entrada gratuita e aberta a toda a comunidade, o evento reforça o papel da Escola Estadual Shirlei Ceruti como espaço de incentivo à leitura, à arte e à construção do saber coletivo.