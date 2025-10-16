Acadêmicos de Enfermagem promovem ação solidária “Gestos que Acolhem” em Vilhena

Em visita ao Extra de Rondônia, acadêmica Natália de Oliveira Alves, representando a turma do 8º período do curso de Enfermagem da FIMCA, apresentou o projeto de extensão “Gestos que acolhem”, que tem como objetivo arrecadar kits de higiene pessoal para pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com Natália, a iniciativa busca promover o cuidado e o acolhimento por meio de pequenos gestos de solidariedade, reforçando a importância da higiene na manutenção da saúde e da dignidade humana.

Os kits arrecadados serão compostos por creme dental, escova de dente, sabonetes de banho e pacotes de absorventes. A ação contempla diferentes públicos, com kits destinados a homens, mulheres e adolescentes.

A acadêmica informou que as arrecadações estão sendo realizadas no prédio Marques Henrique, na FIMCA, onde há um ponto fixo de coleta. Além disso, quem desejar contribuir de forma financeira pode realizar doações via Pix (69) 9 9106-9924.

Natália destacou que os itens arrecadados serão entregues na Associação Amigos da Fé, em uma ação social que conta com o apoio do professor e orientador Alexandre Vitor de Amorim Ferreira, responsável pelo acompanhamento do projeto.

Segundo a acadêmica, iniciativas como essa reforçam o compromisso da área da saúde com o bem-estar coletivo:

“Acreditamos que cuidar da saúde começa com pequenos gestos de solidariedade. Cada contribuição faz toda a diferença na vida de quem precisa”, ressaltou Natália.