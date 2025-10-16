Baile do Chopp agita Vilhena neste sábado; confira

Old Ranch West Music será palco, neste sábado, 18, do aguardado Baile do Chopp, evento que promete reunir o público em uma noite de muita música e diversão.

A festa começa a partir das 19h e contará com open bar de 100 litros de chopp gratuito, válido até 21h30.

Entre as atrações confirmadas estão Álipe Alves, Meire Cabianchi, Andrey Pereira e Léo Moura, garantindo um repertório variado e animado para o público presente.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a R$ 29,99, para mulheres e R$ 39,99 para os homens.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99200-3905.