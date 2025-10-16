Capacete é furtado de motocicleta estacionada em frente a comércio em Vilhena

Na madrugada desta quinta-feira (16), a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em frente a um comércio localizado na Rua Itaúba, bairro Tancredo Neves, em Vilhena.
No local, a vítima relatou que havia estacionado sua motocicleta na via pública e entrou no estabelecimento para comprar um lanche.
Ao retornar, percebeu que o capacete, de cor rosa com roxo e com detalhes que o tornavam facilmente identificável, havia sido furtado.
A guarnição realizou buscas pela região, mas não localizou o objeto nem suspeitos do crime.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.