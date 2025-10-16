Facebook Instagram
quinta-feira, 16 de outubro de 2025.

Capacete é furtado de motocicleta estacionada em frente a comércio em Vilhena

Vítima deixou o item sobre o veículo enquanto comprava um lanche; suspeito não foi identificado
Na madrugada desta quinta-feira (16), a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em frente a um comércio localizado na Rua Itaúba, bairro Tancredo Neves, em Vilhena.

No local, a vítima relatou que havia estacionado sua motocicleta na via pública e entrou no estabelecimento para comprar um lanche.

Ao retornar, percebeu que o capacete, de cor rosa com roxo e com detalhes que o tornavam facilmente identificável, havia sido furtado.

A guarnição realizou buscas pela região, mas não localizou o objeto nem suspeitos do crime.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

