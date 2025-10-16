Comerciantes fecham as portas após falha persistente da rede de energia no centro de Cerejeiras

Comerciantes localizados na área central de Cerejeiras, especificamente na Avenida Integração Nacional, estão enfrentando sérios prejuízos e transtornos devido a uma falha persistente em um transformador de energia.

O problema começou na última quarta-feira (15) e se estende por mais de 24 horas, afetando drasticamente as operações do comércio local.

A concessionária Energisa chegou a enviar equipes ao local na quarta-feira para realizar reparos. No entanto, o problema retornou na manhã desta quinta-feira, indicando que o transformador voltou a queimar.

Com a falta de eletricidade, diversos estabelecimentos da região central estão optando por fechar as portas, limitando o atendimento ao público. Alguns comerciantes tentam manter as atividades básicas através de canais digitais, como o WhatsApp, na tentativa de minimizar as perdas.

A continuidade da falha, que persiste por mais de um dia, está gerando prejuízos para os empresários e afetando a rotina da clientela local. A população aguarda um posicionamento oficial da Energisa com uma solução definitiva para o transformador danificado na Avenida Integração Nacional.