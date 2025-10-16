Dupla armada tenta roubar motociclistas em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de roubo na Rua 7611, no Residencial Alphaville, em Vilhena.

De acordo com o relato das vítimas, dois homens em uma motocicleta vermelha se aproximaram quando eles trafegavam pela Avenida Paraná. O passageiro do veículo sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto.

O condutor da moto das vítimas conseguiu acelerar e fugir, evitando o roubo. Em seguida, acionaram a Polícia Militar, que registrou a ocorrência e iniciou as diligências para localizar os suspeitos.