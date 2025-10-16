Eyder Brasil homenageia cerca de 400 jornalistas com Voto de Louvor

O deputado estadual Eyder Brasil concederá Voto de Louvor a aproximadamente 400 jornalistas e servidores da imprensa rondoniense, em reconhecimento ao trabalho desempenhado na comunicação pública e na promoção da cidadania.

A data da homenagem foi ajustada em razão das comemorações pelos 42 anos da Assembleia Legislativa, integrando o calendário de atividades especiais do mês e valorizando ainda mais os profissionais da comunicação no Estado.

A cerimônia será realizada no dia 27 de outubro, às 15h, no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia, e celebra aqueles que garantem à população o acesso à informação de forma clara, ética e verdadeira.

“Valorizar o jornalismo é reconhecer o papel essencial de quem dá voz à sociedade e contribui para uma Rondônia mais informada e consciente”, destacou Eyder Brasil.

Os nomes dos homenageados foram encaminhados pelo Sindicato dos Jornalistas de Rondônia (Sindjor-RO), associações de imprensa, órgãos públicos e veículos de comunicação de todo o Estado. O evento deve reunir autoridades, comunicadores e representantes de instituições ligadas ao setor, em um momento de reconhecimento e valorização da imprensa rondoniense.

Clique aqui e confira a lista completa dos profissionais homenageados.