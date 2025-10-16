Facebook Instagram
Homem é acusado de furtar cesta básica de residência em Colorado

Suspeito teria se hospedado na casa da vítima e fugido pela manhã levando alimentos e produtos de higiene
Na tarde de quinta-feira (15), um morador da Avenida Tocantins, no bairro Bela Vista, em Colorado do Oeste, acionou a Polícia Militar após perceber o furto de uma cesta básica em sua residência.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o suspeito, conhecido da vítima, havia pernoitado no local com autorização.

Pela manhã, ao acordar, o morador notou que o hóspede havia fugido, levando a cesta básica que continha arroz, feijão, óleo, macarrão, pó de café, sabonete e outros itens.

A guarnição realizou diligências na região, mas o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

