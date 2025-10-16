Homem é preso após tentar agarrar mulher à força em distrito de Vilhena

Na tarde de quarta-feira (15), a Polícia Militar prendeu um homem acusado de tentar agarrar uma mulher à força em um estabelecimento localizado na Rua Santa Cruz, no distrito de Nova Conquista, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que o suspeito chegou ao local pedindo uma bebida alcoólica. Após ser atendido, ele entrou na cozinha do estabelecimento e, sem consentimento, segurou a mulher por trás, que reagiu e gritou por socorro.

A mãe da vítima presenciou a cena e, com um chute desferido pela mulher, o agressor foi contido e fugiu em seguida.

Durante patrulhamento, a guarnição localizou o suspeito em sua residência, na Linha 01, Rodovia 399. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.