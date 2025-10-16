Moradores denunciam situação precária de rua no centro de Vilhena

Na tarde desta quinta-feira (16), moradores do final da Rua José de Alencar, no centro de Vilhena, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar das más condições de trafegabilidade da via.

Segundo os moradores, há alguns dias, caminhões despejaram cascalho no local como medida paliativa, porém nenhuma máquina foi enviada pela secretaria responsável para espalhar o material.

Com as chuvas, a situação piorou: a erosão aumenta a cada precipitação, e a enxurrada leva cascalho, terra e lixo para o rio Pires de Sá.

Os moradores afirmam que já acionaram a Secretaria Municipal de Obras diversas vezes, pedindo providências, mas até o momento nenhuma equipe foi enviada para solucionar o problema.