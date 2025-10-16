Mulher denuncia ameaças e agressões verbais do companheiro em Colorado

A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h da madrugada desta quarta-feira (15) para atender uma ocorrência de desavença familiar na Rua Rogério Weber, bairro Santa Luzia, em Colorado do Oeste.

No local, a vítima relatou que havia retornado de um ginásio de esportes, onde estava com o companheiro e amigos, quando o homem, aparentemente embriagado, iniciou uma discussão e passou a proferir ofensas verbais e ameaças.

Durante o desentendimento, o agressor afirmou que “acabaria com a vida” da mulher caso fosse preso. As agressões ocorreram na presença dos filhos do casal, ambos menores de idade.

A mulher contou aos policiais que situações semelhantes já haviam acontecido anteriormente, inclusive com agressões físicas, mas que não havia registrado boletim de ocorrência nas ocasiões passadas.

Desta vez, ela manifestou o desejo de representar criminalmente contra o agressor e solicitou medidas protetivas de urgência.