Orquestra Sinfônica de Vilhena apresenta concerto temático neste sábado

A Orquestra Sinfônica de Vilhena (OSV) realiza neste sábado, 18 de outubro, às 20h, no Auditório da FAVOO, mais um grande concerto que promete emocionar o público.

O espetáculo, um dos mais aguardados do ano, trará grandes temas que marcaram filmes e séries, proporcionando uma experiência musical inesquecível para todas as idades.

De acordo com o maestro Jesiel Pontes, a apresentação foi preparada com muito carinho e promete encantar tanto o público apaixonado por música clássica quanto os admiradores da cultura cinematográfica.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (69) 98466-3536 ou diretamente na portaria do evento, a partir das 19h30.

Crianças que não ocupam assento, estudantes, idosos, pessoas com deficiência e acompanhantes, servidores públicos, pensionistas, portadores do ID Jovem e professores têm direito à meia-entrada.