Cactus se destaca da concorrência no mercado brasileiro com inovação e performance 

O consumidor brasileiro é conhecido por exigir um atendimento de alto nível e humanizado. Por isso, a Cactus Gaming está conseguindo se diferenciar da concorrência no mercado de criação de soluções iGaming com um suporte humanizado, disponível em múltiplos idiomas e que pode ser acionado a qualquer momento do dia ou da noite. Feriado ou final de semana, a equipe da empresa está pronta para atender aos parceiros de maneira ágil, especializada e confiável.

De acordo Thiago Valadão, Chief Comercial Officer da Cactus Gaming, o sucesso passa muito pela oferta de produtos em constante transformação, acompanhando as últimas tendências da indústria nacional e internacional.

“Somos um ecossistema de serviços para a indústria e como um dos nossos principais produtos oferecemos uma plataforma escalável capaz de processar milhares de transações por segundo, front-end personalizável, integração com centenas de provedores de jogos, 35 mil títulos disponíveis e CRM inteligentes que elevam o LTV médio dos operadores”, afirmou Valadão.

Ele ainda completou: “Além disso, apostamos em inovação contínua, com recursos avançados de inteligência artificial, personalização de experiência do usuário e ferramentas de retenção de jogadores. Tudo com suporte ao cliente humanizado 24/7 em múltiplos idiomas”.

Cactus garante compliance e segurança para os parceiros

Dessa maneira, a Cactus foi pioneira no processo de adequação diante da tão esperada legislação das apostas online no Brasil. “Fomos pioneiros na adaptação, mantendo operações estáveis desde o primeiro dia da regulamentação. Nossa plataforma 100% customizável permite ajustes ágeis de compliance, integração com diversos provedores KYC e instituições financeiras. Isso assegura segurança para operadores e jogadores, além de fortalecer a confiabilidade da operação”, explicou.

Novidades da empresa

Após detalhar o processo de crescimento e consolidação na vanguarda do mercado iGaming na América Latina, Valadão ainda revelou os planos da Cactus para curto e médio prazo.

“Estamos ampliando nossa arquitetura de automação e integração de dados em tempo real, além de novos recursos de personalização para os operadores. Também teremos movimentos importantes de expansão internacional, com presença reforçada em eventos estratégicos e parcerias globais”, concluiu.