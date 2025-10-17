Caetano Neto se retrata após divulgar informação falsa sobre a deputada Rosangela Donadon

O advogado Caetano Neto divulgou, na manhã desta sexta-feira, 17, em programa da rádio Positiva FM, informações falsas envolvendo a deputada estadual Rosangela Donadon e a Operação Ouro de Areia, deflagrada pela Polícia Civil, em parceria com o GAECO e o DRACO 2.

Poucas horas depois, o advogado reconheceu o erro, fez uma retratação pública e pediu desculpas à parlamentar.

Durante o programa, Caetano Neto chegou a insinuar que a deputada teria sido alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da operação. No entanto, conforme o próprio advogado esclareceu posteriormente, Rosangela Donadon não foi alvo de nenhuma busca e apreensão, tampouco figura como investigada na Operação Ouro de Areia.

Em vídeo de retratação, Caetano Neto admite que seus comentários foram precipitados e baseados em informações não verificadas.

A assessoria da deputada Rosangela Donadon informou que a parlamentar não foi alvo da operação ocorrida hoje na Assembleia Legislativa, e que, em vídeo recente, o próprio delegado da Polícia Civil, durante coletiva de imprensa, afirmou não haver nenhum parlamentar investigado ou envolvido na operação, que foi direcionada exclusivamente a servidores da ALE-RO.

Segue, abaixo, o vídeo em que o advogado Caetano Neto pede desculpas e faz a correção pública sobre o fato.