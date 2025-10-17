Caminhonete com Secretário de Saúde e vereadores de Parecis capota em Santa Luzia; ocupantes sofreram ferimentos

O secretário de Saúde de Parecis, Lutero Rosa, e uma comitiva composta pelos vereadores Sérgio Leão de Araújo e Ivan de Paula, conhecido como “Malaquias”, além de dois servidores da pasta, sofreram um grave acidente de carro na noite de quinta-feira (16), na saída do município de Santa Luzia.

O grupo retornava de uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada em Porto Velho, quando o veículo oficial da Secretaria de Saúde capotou.

De acordo com Lutero Rosa, que conduzia a caminhonete, o acidente ocorreu após o carro sair do asfalto e seguir por um trecho de estrada de chão. Ele acredita que um pneu tenha furado, o que fez o motorista perder o controle da direção.

Os ocupantes sofreram diversos ferimentos. O vereador Sérgio Leão de Araújo, que também preside o Conselho Municipal de Saúde, teve fratura na clavícula. Já Ivan de Paula (Malaquias) e uma servidora sofreram cortes na cabeça, mas sem fraturas expostas.

O secretário não apresentou fraturas no primeiro exame de raio-X, mas relatou fortes dores que dificultam sua locomoção.

O grupo recebeu os primeiros atendimentos na unidade hospitalar de Santa Luzia, e os casos mais graves, incluindo o de Sérgio Leão, foram encaminhados ao Hospital Regional de Cacoal (Euro). Os demais seriam transferidos nesta sexta-feira (17), conforme avaliação médica.

Lutero Rosa agradeceu o apoio recebido e destacou a importância de redobrar a atenção nas estradas. Ele deve passar por exames de imagem complementares para descartar possíveis lesões internas.