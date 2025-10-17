Confúcio Moura traz carreta do “Programa Agora Tem Especialistas” com foco na saúde da mulher em RO

Rondônia vai receber, nesta sexta-feira (17), às 9h, a Carreta da Saúde da Mulher, do Programa Agora Tem Especialistas, uma iniciativa do Ministério da Saúde articulada com apoio do senador Confúcio Moura (MDB-RO). A ação marca mais um avanço na ampliação do acesso à saúde pública e reforça o compromisso do parlamentar com o cuidado e a prevenção, especialmente durante o Outubro Rosa.

A carreta chega equipada com tecnologia de ponta, consultórios climatizados e equipes multiprofissionais que vão realizar mamografias, ultrassonografias, colposcopias, biópsias e exames preventivos durante 30 dias. O objetivo é garantir o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero e levar atendimento humanizado a mulheres em todas as regiões do estado.

“Essas carretas simbolizam o que sempre defendemos: saúde perto das pessoas. É o SUS chegando até as mulheres que mais precisam, com exames que salvam vidas e ampliam o cuidado com cada família rondoniense”, destacou.

A ação integra o plano nacional do Programa Agora Tem Especialistas, que prevê 150 carretas de atendimento móvel em todo o Brasil até 2026. Rondônia é um dos estados contemplados nesta etapa, graças à gestão política e técnica do senador junto ao Governo Federal e ao Ministério da Saúde.

Com foco na redução das desigualdades regionais, o programa fortalece a rede pública e representa mais um resultado do trabalho contínuo de Confúcio Moura pela saúde de Rondônia, que já garantiu mais de R$ 90 milhões em investimentos por meio do Novo PAC 2025.

“Nosso esforço é permanente: levar recursos, equipamentos e oportunidades para que Rondônia tenha uma saúde pública cada vez mais moderna e acessível. O Outubro Rosa reforça isso — prevenir é cuidar do futuro”, concluiu Confúcio.