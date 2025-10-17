Criança é resgatada após denúncia de maus-tratos em Chupinguaia

Na tarde de quinta-feira (16), a Polícia Militar do distrito de Novo Plano, zona rural de Chupinguaia, foi acionada por funcionários de uma escola para atender uma ocorrência de possível caso de maus-tratos contra uma criança.
Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a equipe escolar, que relatou ter percebido marcas de agressão no corpo e no rosto do aluno. Questionado, o menino afirmou que as lesões teriam sido causadas por sua madrasta.
A criança contou ainda que, em outra ocasião, foi atingida na cabeça com um pedaço de madeira com pregos, resultando em ferimento que precisou de sutura. O menino alegou que, na época, foi orientado a dizer no posto de saúde que havia caído de um balanço.
O Conselho Tutelar foi acionado e passou a acompanhar o caso. A suspeita foi localizada em uma propriedade rural e conduzida pela Polícia Militar até o quartel e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foram tomadas as providências cabíveis.