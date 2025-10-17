Criminosos furtam fios elétricos de creche no bairro Moisés de Freitas em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 7h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Creche Municipal José Paulo Paes, localizada na Rua Melvin Jones, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o crime teria ocorrido entre a meia-noite e uma hora da madrugada, quando indivíduos ainda não identificados subtraíram peças de fios elétricos que estavam enterradas na parte externa do prédio escolar.

O furto foi percebido ao início das atividades, quando a diretora notou a ausência dos fios e marcas de escavação recente no solo, indicando que o material foi retirado durante o período noturno.

Diante dos danos e da confirmação do crime, a Polícia Militar registrou a ocorrência e a direção da creche solicitou a presença da perícia técnica, que deverá analisar as imagens das câmeras de segurança e realizar o levantamento no local para auxiliar nas investigações.