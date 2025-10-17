Força Tática prende dupla suspeita de tráfico em Cerejeiras; droga estava escondida na cueca

Na manhã desta sexta-feira, 17 de outubro, uma equipe da Força Tática prendeu dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Primavera, em Cerejeiras.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Rua Amapá quando avistou uma motocicleta com dois ocupantes trafegando pela Rua Canadá.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos pararam o veículo em frente a uma residência e tentaram fugir por um terreno baldio, mas foram abordados.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de substância semelhante à cocaína e outra de maconha, ambas embaladas em sacolas plásticas.

A dupla já é conhecida no meio policial por envolvimento em ilícitos e, conforme denúncias, estaria comercializando entorpecentes na região, inclusive por meio de “delivery de drogas”.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.