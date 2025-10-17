Homem com mandado de prisão é capturado após perseguição policial em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 17 de outubro, um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Militar após perseguição por várias ruas no centro de Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a equipe da Polícia Militar de Trânsito realizava patrulhamento pela Avenida Capitão Castro quando avistou dois indivíduos próximos a uma motocicleta.

Ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor iniciou fuga em alta velocidade, desobedecendo ordem de parada.

Durante o acompanhamento, o motociclista trafegou pela contramão em várias ruas, colocando em risco pedestres e outros motoristas. Ele foi alcançado na Rua Pedro Álvares Cabral, onde perdeu o controle do veículo e caiu. Em seguida, tentou fugir a pé, mas foi interceptado pelos policiais.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu ter fugido por possuir um mandado de prisão em aberto, o que foi confirmado em consulta aos sistemas policiais.

Homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), sendo posteriormente conduzido à Colônia Penal de Vilhena.

A motocicleta utilizada na fuga foi apreendida e removida ao pátio da Ciretran.