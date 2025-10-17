PM prende integrante do Comando Vermelho, apreende arsenal e documentos de terceiros em Chupinguaia

Na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 6h, a Polícia Militar cumpriu mandado de prisão em uma residência localizada no centro de Chupinguaia, resultando na prisão de um homem apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Durante a ação, o suspeito foi encontrado em casa na companhia de sua esposa. No local, os militares apreenderam diversos aparelhos celulares, munições de calibres .32 e .380, além de projéteis deflagrados.

Também foram localizados documentos pessoais e cartões bancários em nome de terceiros, indicando possível envolvimento em crimes contra o patrimônio e estelionatos. Entre os itens apreendidos estavam ainda três pendrives, um notebook e um caderno com anotações, além de R$ 4.850,35 em espécie.

Após a confirmação da identidade do foragido, ele foi informado sobre o mandado judicial e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.