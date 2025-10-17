Sindicato rural é alvo de vandalismo em distrito de Cabixi

Na manhã desta sexta-feira, 17 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de dano ao patrimônio no distrito de Planalto São Luiz, em Cabixi.

De acordo com o solicitante, o prédio de um sindicato rural foi alvo de vandalismo na tarde da última quarta-feira, 15.

No local, os policiais constataram que uma janela nos fundos do imóvel estava com o vidro quebrado, aparentemente atingida por uma pedra. Também foi identificado dano em um tanque de fibra situado na parte externa da construção.

Não há informações sobre o autor do ato. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, que ficará responsável pela investigação.