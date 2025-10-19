Homem registra ocorrência após ex-companheira tentar invadir residência em Chupinguaia

Na manhã de sexta-feira, 18, um morador de Chupinguaia procurou o quartel da Polícia Militar para registrar ocorrência de invasão de domicílio, após sua residência, localizada no bairro Centro, ter sido alvo de tentativa de arrombamento durante a madrugada.

De acordo com o relato, sua ex-companheira, com quem está separado há cerca de um ano, pulou o muro do imóvel e tentou forçar a entrada, momento em que ele estava acompanhado de outra mulher. O morador conseguiu impedir que a invasão se concretizasse e acionou a Polícia Militar.

Os policiais precisaram transpor o muro para conter a mulher, que foi acalmada e retirada do local sem maiores incidentes. Inicialmente, o homem optou por não registrar o caso, mas retornou à unidade policial pela manhã para formalizar a denúncia, visando possíveis medidas protetivas.

O comunicante afirmou ainda que a ex-companheira apresentou escoriações leves após o episódio, possivelmente causadas ao tentar forçar a entrada no imóvel.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.