Ônibus escolar pega fogo na zona rural de Chupinguaia; veículo ficou totalmente destruído

Na manhã de quinta-feira, 17 de outubro, um ônibus escolar da rede municipal foi completamente destruído por um incêndio na Linha 105, nas proximidades da Kapa 50, distrito de Novo Plano, zona rural de Chupinguaia.

De acordo com o condutor, que seguia sozinho no veículo, o incêndio teve início após ele perceber um forte cheiro de plástico queimado e óleo diesel enquanto se deslocava da Fazenda Santa Júlia em direção à localidade de Novo Plano.

Ao estacionar no acostamento para verificar o problema, as chamas se espalharam de forma instantânea, impossibilitando qualquer tentativa de controle inicial.

O fogo consumiu totalmente o ônibus e também uma motoneta da marca Sundown, placa NDW 4767, ano/modelo 2009, que estava no interior do veículo e foi destruída pelas chamas.

Segundo o relato do motorista e as circunstâncias observadas, a causa mais provável do incêndio está relacionada a uma falha mecânica no sistema de combustível ou na parte elétrica. Não há indícios de ação criminosa.

Felizmente, o veículo não transportava estudantes no momento do incidente, e ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.