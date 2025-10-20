Com mais de 86 mil veículos registrados, Vilhena se consolida entre as maiores frotas de RO

A frota automotiva de Vilhena se destaca no cenário estadual, posicionando o município como um dos grandes centros de veículos em Rondônia.

Com um total de 86.368 veículos registrados, a cidade do Cone Sul representa 6,88% da frota total do estado, que soma 1.256.067 veículos, segundo o relatório atualizado em 16 de outubro de 2025 do site da Frota de Veículos do Governo Federal, obtido pelo Extra de Rondônia.

Em comparação com outros municípios, Vilhena figura entre as cidades com maior número absoluto de veículos, atrás apenas de grandes centros como Porto Velho e Ji-Paraná. A quantidade de veículos registrada na cidade é similar à de Cacoal (86.027) e Ariquemes (92.249), evidenciando a intensidade do tráfego e a importância do município na logística regional.

DESTAQUE EM CARGA PESADA

A análise detalhada por tipo de veículo revela que Vilhena possui uma participação destacada em categorias relacionadas ao transporte de carga e ao agronegócio, sinalizando sua relevância econômica e estratégica:

Caminhão Trator: Vilhena detém 23,20% de todos os caminhões trator registrados em Rondônia, o que corresponde a 2.349 unidades.

Semi-Reboque: O município possui 24,30% do total de semi-reboques do estado, com 4.479 veículos registrados.

Reboque: A cidade concentra 11,83% dos reboques estaduais.

OUTRAS CATEGORIAS

Embora o maior volume da frota seja composto por veículos leves, Vilhena também registra números expressivos em outras categorias:

Automóveis: A cidade contabiliza 27.390 automóveis, representando 7,75% do total do estado.

Motocicletas: Há 21.234 motocicletas e 12.869 motonetas registradas em Vilhena, somando uma parcela significativa dos veículos de duas rodas.

Caminhonetes e Camionetas: Juntas, somam 11.883 veículos, indicando a preferência por utilitários e veículos robustos na região.