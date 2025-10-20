Conselheiro do CRT-01 convida profissionais da climatização para palestra sobre o PEMOC no IFRO em Vilhena

Em visita à redação do Extra de Rondônia, o técnico José Ronaldes Costa da Silva, conhecido como “Ronaldo da Sufril”, conselheiro titular do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT-01), com sede em Brasília, apresentou detalhes sobre o evento que abordará o tema “A importância do PEMOC na sociedade”, realizado nesta terça-feira, 21, no auditório do IFRO, em Vilhena.

De acordo com Ronaldo, o encontro é voltado a profissionais das áreas de climatização, elétrica, mecânica e eletromecânica, com o objetivo de ampliar o conhecimento técnico e conscientizar sobre a aplicação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PEMOC) — documento essencial para garantir a qualidade do ar em ambientes climatizados.

“O PEMOC é regulamentado pela Lei Federal nº 13.589 e pela NBR 13.037, normas que asseguram condições adequadas de salubridade em ambientes com ar-condicionado. O cumprimento dessas exigências protege a saúde da população e valoriza o trabalho dos profissionais habilitados”, explicou o conselheiro.

Durante o evento, serão apresentadas orientações práticas sobre como se cadastrar e registrar empresas no Conselho, como elaborar propostas e contratos de PEMOC, e como precificar corretamente os serviços, tudo dentro da legislação vigente.

A programação contará também com a presença da Vigilância Sanitária de Vilhena, representada pela secretária Edvaneide, que discutirá a importância da fiscalização e do cumprimento das normas sanitárias.

Ronaldo destacou ainda que essa ação faz parte de um circuito de eventos que o CRT-01 realiza em diversas cidades de Rondônia, como Porto Velho, Guajará-Mirim, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Jaru e Ariquemes, com o propósito de fortalecer os profissionais locais e promover o reconhecimento técnico da categoria.

“Nosso objetivo é valorizar os técnicos da região, evitando que empresas de fora assumam serviços que deveriam ser executados por profissionais habilitados do próprio município. Assim, fortalecemos o mercado local e garantimos qualidade e segurança à sociedade”, ressaltou Ronaldo.

O evento, gratuito e aberto ao público, contará ainda com sorteio de brindes oferecidos por lojistas do setor de climatização.

Para mais informações, o técnico José Ronaldes Costa da Silva disponibiliza o contato (69) 9 9379-6730.